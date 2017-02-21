Бендюженко склав присягу народного депутата

Депутати привітали новообраного парламентаря із складанням присяги.

Бендюженко зачитав депутатську присягу в сесійній залі Верховної Ради "Главком"

Народний депутат України Федір Бендюженко прийняв присягу на засіданні Верховної Ради 21 лютого.

Як повідомляє "112 Україна", раніше Бендюженко, що зайшов до Ради за списком НФ, був помічником депутата від "Батьківщини" Андрія Іванчука та депутата НФ Дмитра Сторожука.

Раніше Центральна виборча комісія визнала обраним і зареєструвала народного депутата Федора Бендюженка у зв'язку з достроковим припиненням повноважень народного депутата України Петра Ваната.

35-річний Федір Бендюженко був включений у виборчий список НФ на позачергових парламентських виборах 26 жовтня 2014 року під номером 80. На той момент він обіймав посаду начальника управління контролю над виконанням рішень Державної виконавчої служби України.

Нагадаємо, 8 лютого депутат Верховної Ради України сьомого скликання Петро Ванат помер на 80-му році життя. На дострокових парламентських виборах 2014 року він був обраний за списком партії "Народний фронт" (№45).