Байден цього тижня відвідає Україну

На неділю запланована зустріч віце-президента США з президентом України Петром Порошенком.

Байден і Порошенко зустрінуться 15 січня president.gov.ua

"15 січня президент України Петро Порошенко проведе двосторонню зустріч з віце-президентом США Джозефом Байденом у рамках його візиту в Україну", - повідомляє прес-служба глави української держави.

Як вважає колишній посол США в Україні і директор Євразійського центру імені Діну Патрісіу Атлантичної ради Джон Гербст, Байден приїде в Київ, щоб ускладнити для Трампа "продаж" України. Його мета - обговорити ризики для подальшої підтримки Києва з боку Вашингтона, а також українські реформи.

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Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ і Адміністрація президента поставили перед посольством України в США задачу організувати візит президента Петра Порошенка у Вашингтон і зустріч з обраним президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом після його інавгурації в січні 2017 року.