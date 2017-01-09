Азаров чекає визрівання умов для створення уряду у вигнанні

Під час Майдану Азаров втік на Росію, де чекає, коли народ захоче його повернення.

Стало відомо, чому Азаров досі не створив уряд у вигнанні: умови не дозріли kmu.gov.ua

Екс-прем'єр-втікач, голова "Комітету порятунку України"вважає, що створення уряду у вигнанні цілком реально, якщо в країні складуться для цього необхідні передумови.

"Повинні дозріти обставини і умови, щоб з'явився уряд у вигнанні. Насамперед ці умови повинні дозріти на самій Україні. Коли правляча верхівка, яка незаконно захопила владу, практично не зможе здійснювати свої функції, а народ зажадає альтернативної влади, тоді і з'являться такі умови, - заявив Азаров російському виданню "Известия".

Азаров також прокоментував рішення Дорогомилівського суду Москви, який оголосив події в Україні в 2014 році "державним переворотом".

"Зараз ми плануємо звернутися в міжнародні суди і надати всі ті дані, які розглянуті в Москві в якості вихідних матеріалів. Це свідчення, великий пласт документів", - сказав він.

Як повідомлялося, наприкінці грудня 2016 року Дорогоміловскій суд Москви задовольнив позов колишнього народного депутата України Володимира Олійника про визнання подій зими 2014 року в Україні державним переворотом.