Судячи з усього, "Народний фронт" поки що не готовий підтримати урядовий законопроект.

Аваков згадав про Службу фінансових розслідувань, створення якої неодноразово анонсував Яценюк у 2014-2015 роках Прес-служба Кабміну України

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков висловився проти створення фінансової поліції замість

"Ніякої фінансової поліції допускати не можна! Потрібно cndjh.dfnb сучасну Службу фінансових розслідувань, а не ремейк пострадянського ОБХСС (Відділ МВС СРСР із боротьби з розкраданнями соціалістичної власності, – Ред.)", – написав голова МВС на своїй сторінці у Facebook ввечері в четвер, 12 січня.

Таким чином, Аваков відреагував на ініціативу міністра фінансів Олександра Данилюка ініціювати розгляд на найближчому засіданні Кабміну законопроекту про фінансову поліцію, яка повинна замінити ліквідовану податкову міліцію. Говорячи про необхідність створення нового органу, очільник Мінфіну відзначив, що узгодження законопроекту "зацікавленими політичними силами" затягнулося.

Як повідомлялося, під час голосування за державний бюджет на 2017 рік депутати помилково підтримали норму про ліквідацію податкової міліції та вилучення відповідного розділу з Податкового кодексу з 1 січня.

У той же час керівництво ДФС заявило, що податкова міліція працюватиме до тих пір, поки не буде створено орган, який її замінить.

Нагадаємо, ліквідацію податкової міліції передбачено коаліційною угодою і меморандумом МВФ.

Урядовий законопроект, що передбачає ліквідацію податкової міліції та створення Служби фінансових розслідувань, був внесений до Верховної Ради у серпні 2014 року, а вже в листопаді він був відкликаний.

Протягом 2014-2015 років екс-прем'єр Арсеній Яценюк неодноразово анонсував створення СФР та ліквідацію податкової міліції, однак практичних кроків за цим не послідувало.