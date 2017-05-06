Аваков заговорив про провокації на 9 травня

Він пообіцяв жорстку реакцію правоохоронців.
В цьому запевнив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, сказавши, що йому відомо про підготовку провокацій у це день.
"Мені відомо про плани таких провокацій в столиці і ряді міст південного сходу України. Бачимо імена і "задумки організаторів". Не справа МВС, його поліцейських і гвардійських підрозділів давати оцінку і тим більше регулювати політичну діяльність. Однак на всіх демонстраціях і маршах, запланованих в цей день, підрозділи Національної поліції і Нацгвардії будуть жорстко реагувати на антиукраїнську символіку та заяви", - зазначив Аваков.
Міністр зауважив, що цього року, як і завжди, різні політичні сили спробують використати 9 травня для того, щоб нагадати про себе будь-яким чином.
Раніше розвідка також повідомляла, що спецслужби РФ готують провокації в Одесі на 2 та 9 травня. В розвідці відзначили, що у ході акцій очікується провокування протестуючими сутичок з патріотично налаштованими активістами і співробітниками правоохоронних органів.
Раніше в ГУР повідомили, що російські пропагандистські ЗМІ готують провокативні репортажі "про можливий наступ" сил АТО на окуповані бойовиками терористичного угруповання "ДНР" території Донецької області.Укрінформ