Аваков заговорив про провокації на 9 травня

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Він пообіцяв жорстку реакцію правоохоронців.

Аваков каже, що знає про підготовку провокацій на 9 травня. Прес-служба Кабміну України

Підрозділи поліції і Нацгвардії будуть жорстко реагувати на антиукраїнські заяви і символіку під час заходів 9 травня, присвячених Дню перемоги у Другій світовій війні.

В цьому запевнив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, сказавши, що йому відомо про підготовку провокацій у це день.

"Мені відомо про плани таких провокацій в столиці і ряді міст південного сходу України. Бачимо імена і "задумки організаторів". Не справа МВС, його поліцейських і гвардійських підрозділів давати оцінку і тим більше регулювати політичну діяльність. Однак на всіх демонстраціях і маршах, запланованих в цей день, підрозділи Національної поліції і Нацгвардії будуть жорстко реагувати на антиукраїнську символіку та заяви", - зазначив Аваков.

Міністр зауважив, що цього року, як і завжди, різні політичні сили спробують використати 9 травня для того, щоб нагадати про себе будь-яким чином.

Раніше розвідка також повідомляла, що спецслужби РФ готують провокації в Одесі на 2 та 9 травня. В розвідці відзначили, що у ході акцій очікується провокування протестуючими сутичок з патріотично налаштованими активістами і співробітниками правоохоронних органів.

Раніше в ГУР повідомили, що російські пропагандистські ЗМІ готують провокативні репортажі "про можливий наступ" сил АТО на окуповані бойовиками терористичного угруповання "ДНР" території Донецької області.