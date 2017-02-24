Артеменко розповів про свою зустріч з людьми Трампа в Нью-Йорку

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Депутат підкреслив, що Генпрокуратура допитує його у якості свідка.

Артеменко розповів про свою поїздку до Нью-Йорку Andrey Artemenko / Facebook

Народний депутатпідтвердив, що обговорював з представниками адміністрації Трампа свої мирні ініціативи в готелі на Манхеттені в Нью-Йорку, проте вказав, що не передавав їм жодних документів, і не знає, чи робили його співрозмовники якісь нотатки після бесіди.

"Так, вона (зустріч, - ред.) відбулася з тими людьми, про яких йде мова в газеті New-York Times, дійсно ми обговорювали наші мирні ініціативи. Що було далі, які документи, хто кому передавав, чи існували якісь попередні нотатки, які робили люди, з якими я зустрічався, мені невідомо", - зазначив він.

При цьому Артеменко наголосив, що допитується в ГПУ як свідок, і що його пропозиції спрямовані на те, щоб створити альтернативу Мінському процесу. Він також повідомив, що його допит у ГПУ продовжиться 27 лютого.

Нагадаємо, 19 лютого газета The New York Times повідомила, що член парламентської фракції Радикальної партії Андрій Артеменко передав план нормалізації відносин між Україною і Росією екс-раднику президента США Майклу Флінну незадовго до його відставки.

Серед іншого план містить ідею проведення всеукраїнського референдуму про передачу Криму Росії в оренду на 50-100 років, а також передбачає виведення російських військ з території України. Документи Флінну Артеменко передавав через бізнесмена Фелікса Сейтера, у якого були ділові зв'язки з Дональдом Трампом, а також через юриста американського президента Майкла Коена.

20 лютого фракція "Радикальної партії" прийняла рішення про виключення Артеменка зі свого складу.

наступного дня, генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив про те, що стосовно Артеменека порушено кримінальну справу за статтею 111 "Державна зрада" Кримінального кодексу України. Він також не виключив того, що до Верховної Ради України буде внесене подання про зняття з Артеменка депутатської недоторканності.