Артеменко офіційно виключили з фракції РПЛ

Таке рішення прийнято на засіданні франції.

Артеменко офіційно виключений з фракції РПЛ в Раді Andrey Artemenko / Facebook

Народний депутат Україниофіційно виключений зі складу фракції "Радикальної партії Олега Ляшка" в парламенті, повідомив спікер Верховної Ради Андрій Парубій.

"Відповідно до частини третьої статті 60 Регламенту Верховної Ради України повідомляю, що депутатська фракція Радикальної партії Олега Ляшка на своєму засіданні 20 лютого 2017 року прийняла рішення виключити зі складу фракції народного депутата України Артеменка Андрія Вікторовича", - сказав Парубій сьогодні, 21 лютого, передає "РБК-Україна".

Нагадаємо, 19 лютого газета The New York Times повідомила, що член парламентської фракції Радикальної партії Андрій Артеменко передав план нормалізації відносин між Україною і Росією екс-раднику президента США Майклу Флінну незадовго до його відставки.

Серед іншого план містить ідею проведення всеукраїнського референдуму про передачу Криму Росії в оренду на 50-100 років, а також передбачає виведення російських військ з території України. Документи Флінну Артеменко передавав через бізнесмена Фелікса Сейтера, у якого були ділові зв'язки з Дональдом Трампом, а також через юриста американського президента Майкла Коена.

20 лютого фракція Радикальної партії прийняла рішення про виключення Артеменка зі свого складу.

Народний депутат від БПП Сергій Лещенко стверджує, що справжніми авторами "плану Артеменко" є Кремль і керівництво "Опозиційного блоку". В "Опоблоці" від Артеменка та його "плану" публічно дистанціювалися.