Артеменко каже, що має "підтвердження" передачі його плану в Білий дім - Business Insider

Білий дім вже запевнив, що не бачив ніякого "мирного плану" від колишнього українського депутата.

Артеменко не вірить заявам Білого дому. Andrey Artemenko / Facebook

Колишній український депутатзапевняє, що отримав від Фелікса Сатера "підтвердження" передачі в Білий дім його "мирного плану", згідно з яким Україна має помилувати проросійських терористів в Донбасі і віддати Крим "в оренду" Росії на 50-100 років.

Про це повідомляє Business Insider з посиланням на Артеменка. Фелікс Сатер - бізнесмен російського походження з Нью-Йорка, який колись нібито співпрацював з Дональдом Трампом. Згідно з інформацією лояльної до Демократичної партії газети New York Times, він був одним з трьох учасників зустрічі, на якій йшлося про сумнівний "мирний план" Артеменка.

Колишній український депутат розповів Business Insider, що він зустрівся з особистим юристом Трампа Майклом Коеном і Феліксом Сатером 27 січня, щоб обговорити його пропозицію. Зустрі організував Сатер, який був знайомий з Коеном з часів співпраці з Trump Organization. Артеменко ж познайомився з Сатером через спільного друга на ім'я Ян Аронов.

Тепер екс-депутат переконаний, що його "план" таки потрапив у Білий дім. Коен обіцяв віддати його звільненому нещодавно раднику президента США з національної безпеки Майклу Флінну. Колишній депутат переконує, що саме так і сталося. І в нього є "підтвердження" від Сатера. У свою чергу, Коен у розмові з виданням заперечив розповіді Артеменка.

"Це не правда. Ніхто не може підтвердити передачу, оскільки її ніколи не було", - сказав Коен.

Сатер тим часом не відповідає на листи і дзвінки журналістів. Минулого тижня у Білому домі запевнили, що не бачили "мирного плану" Артеменка. У аднміністрації запевнили, що ніхто з український депутатом не зустрічався і не говорив. І жодних "мирних планів" щодо України зареєстровано теж не було.

Нагадаємо, 19 лютого газета The New York Times повідомила, що член парламентської фракції Радикальної партії Андрій Артеменко передав план нормалізації відносин між Україною і Росією екс-раднику президента США Майклу Флінну незадовго до його відставки.

Серед іншого план містить ідею проведення всеукраїнського референдуму про передачу Криму Росії в оренду на 50-100 років, а також передбачає виведення російських військ з території України. Документи Флінну Артеменко передавав через бізнесмена Фелікса Сейтера, у якого були ділові зв'язки з Дональдом Трампом, а також через юриста американського президента Майкла Коена.

20 лютого фракція Радикальної партії прийняла рішення про виключення Артеменка зі свого складу.