Артеменка виключили з фракції Радикальної партії за пропозицію команді Трампа щодо Криму

Депутат Артеменко запропонував передати Крим в оренду Росії на 100 років. Відповідь послідувала негайно.

Артеменко позбувся місця у фракції Радикальної партії за пропозицію здати Росії в оренду Крим Andrey Artemenko / Facebook

Парламентська фракція Радикальної партії виключила народного депутатаі з свого складу, повідомив народний депутат з фракції Радикальної партії Андрій Лозовий.

"Рішення фракції Радикальної партії Ляшка - виключити Андрія Артеменка зі складу фракції і вимагати від нього скласти мандат, отриманий за списком РПЛ", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

19 лютого газета The New York Times повідомила, що член парламентської фракції Радикальної партії Андрій Артеменко передав план нормалізації відносин між Україною і Росією екс-раднику президента США Майклу Флінну незадовго до його відставки.

Серед іншого план містить ідею проведення всеукраїнського референдуму про передачу Криму Росії в оренду на 50-100 років, а також передбачає виведення російських військ з території України. Документи Флінну Артеменко передавав через бізнесмена Фелікса Сейтера, у якого були ділові зв'язки з Дональдом Трампом, а також через юриста американського президента Майкла Коена.

Артеменко був обраний до Ради за списком Радикальної партії (№16).