Апеляційний суд відмовив САП у розгляді скарги щодо запобіжного заходу Охендовському

Суд відмовив у відкритті апеляційного провадження у зв'язку з тим, що рішення оскарженню не підлягає.

Апеляційний суд відмовив у розгляді скарги щодо запобіжного заходу голові ЦВК

Апеляційний суд міста Києва відмовив Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) у розгляді скарги щодо обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання голові ЦВК Михайлу Охендовському, повідомили у прес-службі суду.

Суд 27 грудня відмовив у відкритті апеляційного провадження у зв'язку з тим, що рішення оскарженню не підлягає, передає "Радіо Свобода".

Раніше повідомлялось, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) подала апеляцію на рішення Солом'янського районного суду Києва про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання голові Центральної виборчої комісії Михайлу Охендовському.

Солом'янський суд Києва обрав главі ЦВК Михайлу Охендовському запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання до 13 лютого 2017 року. При цьому суд прийняв рішення не призначати заставу у сумі 1 млн 291 тисяча гривень, на якій наполягав представник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а також відмовився усунути Охендовського від виконання обов'язків голови ЦВК.

13 грудня Детективи Національного антикорупційного бюро в аеропорту "Бориспіль" вручили повідомлення про підозру голові Центральної виборчої комісії Михайлу Охендовському, який є фігурантом кримінальної виробництва з "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.

Голову Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського підозрюють в отриманні понад 1,2 мільйона гривень хабарів від Партії регіонів.