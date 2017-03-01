Зростання ВВП України в січні склало 5,1%

Зведений індекс виробництва товарів і послуг в січні виріс на 7%.

ВВП України зростає. economy.kz

Валовий внутрішній продукт у січні 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року зріс на 5,1%, а зведений індекс виробництва товарів і послуг в січні виріс на 7%, такі розрахунки оприлюднило Міністерство економічного розвитку і торгівлі.

Нагадаємо, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі України погіршило попередній прогноз зростання ВВП України на 2017 рік з 2,9% до 2,4%. Також був погіршений прогноз інфляції на 2017 рік (у співвідношенні грудень до грудня) - до 11% з 9%.

Рост ВВП в четвертому кварталі 2016 року по відношенню до третього кварталу склав 1,9%, а по відношенню до четвертого кварталу 2015 року – 4,7%.

Зростання ВВП в 2016 році склало 2,2%.

Однак, як пише доктор економічних наук Тетяна Унковська в матеріалі для DT.UA зростання ВВП в 2016 році на рівні 2,2% насправді є консервацією економічної кризи і відсталості, а не ознакою макроекономічної стабілізації.

Детальніше про реальний економічний розвиток України читайте у статті Тетяни Унковської "Нова економічна стратегія для України" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".