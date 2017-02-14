Зростання ВВП України в четвертому кварталі склало 4,7% - Держстат

Зростання ВВП триває четвертий квартал поспіль.

Зростання ВВП в четвертому кварталі досягло 4,7%. Андрій Товстиженко, DT.UA

Зростання валового внутрішнього продукту України в четвертому кварталі 2016 року по відношенню до третього кварталу склав 101,9%, а по відношенню до четвертого кварталу 2015 року – 104,7%, повідомила прес-служба Державна служби статистики.

Нагадаємо, в грудні Держстат поліпшив оцінку зростання ВВП у третьому кварталі 2016 року з 1,8% до 2%, тоді як у другому кварталі 2016 року подібний показник склав 1,4%, а в першому – всього 0,1%.

Нацбанк у січні покращив оцінку зростання ВВП в 2016 році з 1,1% до 1,8% і підвищив прогноз на 2017 рік до 2,8% з 2,5%. Хоча в листопаді 2016 року Нацбанк погіршив оцінку зростання ВВП в 2017 році з 3% до 2,5%, а в 2018 році- з 4% до 3,5%.

До червня 2016 року Кабмін затвердив бюджетну резолюцію на 2017 рік, яка передбачає зростання ВВП України в 2017 році на 3% і на 4% в 2018 і 2019 роках. Очікується уповільнення інфляції з 8,1% у 2017 році до 5,5% в 2018 році і 5,2% в 2019 році.

ВВП України в 2015 році впав на 9,9% після зниження на 6,6% в 2014 році.