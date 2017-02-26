Зростання ВВП України у 2016 році насправді є консервацією кризи - економіст

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За індексом HDI, який розраховує ООН на основі ВВП на душу населення та стандартів життя, Україна посіла 81-ше місце в світі.

Зростання валового внутрішнього продукту в 2016 році на рівні 2,2% - насправді є консервацією экономічної кризи та відсталості, а не ознакою макроекономічної стабілізації.

Про це у матеріалі для ZN.UA пише доктор економічних наук Тетяна Унковська. На думку автора, для оцінки зростання економіки слід враховувати й інші показники, зокрема індекс HDI (Human Development Index), який розраховується на основі ВВП. Крім того, доцільно зіставити зростання ВВП в 2016 році з аналогічними показниками в попередні роки.

"За індексом HDI (Human Development Index), який розраховує ООН на основі ВВП на душу населення та стандартів життя, Україна посіла 81-ше місце в світі; на кінець 2015 р. ВВП впав до 90,6 млрд дол. (при 183 млрд дол. у 2013 р.),а національний дохід на душу населення (GNI — Gross National Income per capita)становив 2,6 тис. дол. (що практично дорівнює GNI Гондурасу — 2,3 тис. дол). За такого економічного падіння зростання ВВП на 2,2% у 2016 р., що влада бравурно називає макроекономічною стабілізацією, насправді є консервацією кризи, розрухи та відсталості", – йдеться в статті.

Автор також вважає, що серед порівнянних країн результати розвитку економіки України є найгіршими.

"Вражаючі цифри для порівняння: у 2015 р. у Польщі при чисельності населення 38 млн чол. ВВП становив 477 млрд дол. (у п'ять разів більше, ніж в Україні), а GNI — 13 тис. дол.; у Канаді (36 млн чол.) ВВП — 1,55 трлн дол., а GNI — 47,5 тис. дол. (у 18 разів більше, ніж в Україні). В Ізраїлі (країні, що постійно воює) з чисельністю населення 8 млн чол. ВВП дорівнював 300 млрд дол., а GNI — 35,8 тис. дол. У Чехії (із населенням 10,6 млн чол.) ВВП становить 185,2 млрд дол., GNI — 18 тис. дол.; Естонії GNI — 18,4 тис.; Хорватії — 12,7 тис.; Казахстані — 11,4 тис.; Білорусі GNI — 6,6 тис. дол.", - вказує автор.

Нагадаємо, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі України погіршило попередній прогноз зростання ВВП України на 2017 рік з 2,9% до 2,4%. Також був погіршений прогноз інфляції на 2017 рік (у співвідношенні грудень до грудня) - до 11% з 9%.

Раніше повідомлялося, що зростання ВВП в четвертому кварталі 2016 року по відношенню до третього кварталу склало 101,9%, а по відношенню до четвертого кварталу 2015 року – 104,7%.

Детальніше про реальний економічний розвиток України читайте у статті Тетяни Унковської "Нова економічна стратегія для України" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".