Зростання світових цін на продовольство в квітні сповільнилося до 10% - ФАО

Темпи зростання цін сповільнилися по всіх товарних групах, за винятком м'яса.

Зростання цін на зерно в квітні сповільнилося

Світові ціни на продовольство у квітні цього року порівняно з квітнем минулого року підвищилися на 10%, повідомляє ФАО (продовольча і сільськогосподарська організація ООН). У порівнянні з березнем, коли підвищення склало 13,4%, темпи зростання сповільнилися.

Повідомляється, що в квітні середнє значення індексу продовольчих цін ФАО склало 168 пунктів, що на 15,2 пункту (на 10%) вище, ніж рік тому. Порівняно з березнем індекс знизився на 3,1 пункту (на 1,8%).

Індекс цін на зерно в квітні склав 146 пунктів, що на 1,8 пункту (на 1,2%) нижче показника березня і на 3,8 пункти (на 2,5%) менше квітневих значень 2016 року. На світові ціни продовжують впливати загострення конкуренції серед експортерів і очікувана велика пропозиція зерна в новому 2017/2018 сільгоспроці, пояснюють експерти.

"При цьому міжнародні ціни на рис у квітні зміцнилися під впливом активного купівельного попиту, особливо з боку близькосхідних держав", - йдеться в огляді.

Індекс цін на рослинні олії в квітні склав 161,1 пункту, що на 6,6 пункту (на 3,9%) нижче, ніж у березні. Цей індекс знижується третій місяць поспіль, він досяг мінімального за останні 9 місяців рівня. У квітні 2016 року він становив 166,4 пункту.

Основна причина падіння пояснюється низькими цінами на пальмову та соєву олії. Котирування пальмової олії досягли мінімального рівня з липня 2016 року з-за очікуваного зростання обсягів виробництва в Південно-Східній Азії, а також зберігається на низькому рівні міжнародного імпортного попиту. Ціни на соєву олію продовжують знижуватися під впливом високого врожаю сої в Південній Америці і очікуваних рекордних площ посівів в США в новому сільгоспроці.

Індекс цін на молочну продукцію продовжує опускатися другий місяць поспіль і в квітні склав 183,6 пункту, що на 6,2 пункту (на 3,3%) нижче рівня березня.

Як пояснюється в огляді, виробництво молока в північній півкулі досягло пікового сезонного рівня. Це гарантує достатню пропозицію і призвело до зменшення побоювань з приводу забезпечення переробників сировиною. У квітні 2016 року індекс становив 127,4 пункту.

Індексу цін на м'ясо склав 166,6 пункту, що на 2,8 пункту (на 1,7%) вище, ніж у березні. З січня по квітень індекс виріс майже на 5%. Котирування баранини і свинини дещо зросли, в той час як ціни на яловичину і м'ясо птиці практично не змінилися.

"Збільшення цін на свинину пов'язано з високим внутрішнім попитом в ЄС і збільшенням закупівель Китаєм і Південною Кореєю, - йдеться у звіті. - Котирування баранини зросли під впливом сезонного попиту". Цінова ситуація на ринку яловичини і м'яса птиці залишається збалансованою. Показник квітня 2016 року - 149,6 пункту.

Індекс цін на цукор у квітні становив 233,3 пункту, що на 23,3 пункту (на 9,1%) нижче рівня березня. Індекс опустився до мінімальних значень за 12 місяців. Основними причинами квітневого зниження цін є низький імпортний попит на міжнародних ринках і очікуване збільшення експортних поставок з Бразилії, вважають експерти ФАО. У квітні 2016 року цей індекс становив 215,3 пункту.

Нагадаємо, що індекс продовольчих цін ФАО - це середньозважений показник, що відслідковує динаміку міжнародних цін на п'ять основних продовольчих товарних груп.

Раніше повідомлялося, що, за прогнозами ФАО, виробництво пшениці в Україні у 2017 р. складе 25 млн т, що на 4% нижче рівня 2016 р.

В 2016 році виробництво зернових і зернобобових культур склало 66 млн тонн, що стало рекордним в історії України і на 5,9 млн тонн більше, ніж у 2015 році.