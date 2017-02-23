Зростання промвиробництва в січні прискорилося до 5,6%

Промвиробництво почало зростати рік тому. На початку 2017 року зростання прискорилося.

Держстат зафіксував різкий стрибок у переробній промисловості Андрій Товстиженко, DT.UA

Обсяги промислового виробництва у січні 2017 року зросли порівняно з аналогічним місяцем минулого року на 5,6%, повідомляє Державна служба статистики України.

У грудні 2016 року місячний зростання становив 4,5%.

За даними статистичного відомства, у добувній промисловості і розробленні кар'єрів зростання склало 0,3%, у переробній - на 9,9%, постачанні та розподілі електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 2,3%.

Госстат Украины

Нагадаємо, що промвиробництво в Україні зросло за 2016 рік на 2,4% після чотирьох років падіння. Промислове виробництво в Україні падало чотири попередні роки: у 2012 році – на 0,7%, в 2013 році – на 4,3%, у 2014 році – на 10,1%, у 2015 році – на 13%.

У лютому 2016 року Держстат зафіксував місячний зростання промвиробництва – вперше за останні 3,5 роки.