Завод Порошенка "Ленінська кузня" буде ремонтувати військові кораблі – ЗМІ

Першим відремонтують флагман Військово-морських сил України фрегат "Гетьман Сагайдачний".

Флагман "Гетьман Сагайдачний" відремонтують на заводі Порошенка

Київський суднобудівний завод "Ленінська кузня" Петра Порошенка буде ремонтувати кораблі Військово-морських сил України в Чорноморську, повідомляє Думська з посиланням на генеральний договір №49-07-17, який укладено між "Ленінською кузнею" і ПРАТ "Іллічівський судноремонтний завод".

Договір передбачає проведення ремонту кораблів і суден на території останнього за 10% від вартості тендерної робіт. Роботи будуть проводиться персоналом "Кузні".

Першим відремонтують флагман Військово-морських сил України фрегат "Гетьман Сагайдачний", на ремонт якого в цьому році витратять 91 мільйон гривень.

В умовах тендеру вказано, що в ньому можуть брати участь лише підприємства, які мають вихід до моря. Уклавши договір з Чорноморському, "Ленкузня" це умова виконала. Крім київського заводу в конкурсі взяло участь ТОВ "Суднобудівна судноремонтна компанія "Миколаївська верф".

"Ленінська кузня" спеціалізується на виробництві танкерів-хімовозів, сухогрузів, контейнеровозів, морозильних риболовних траулерів, судів спеціального призначення, котельних агрегатів і судноремонті.

Крім того, зараз київський суднобудівний завод "Ленінська кузня" будує бойові катери для ВМСУ (чотири катери "Гюрза-М" і два "Кентавра").

Основним акціонером компанії виступає ПАТ Недиверсифікований корпоративний інвестфонд "Прайм Ессетс Капітал", раніше відомий, як фонд Петра Порошенка.

Нагадаємо, що Міністерство оборони України в 2015 році планувало підготувати проект модернізації флагмана українського флоту - фрегата "Гетьман Сагайдачний". Кошти на здійснення робіт повинні були закласти в державний оборонне замовлення на 2016 рік. Планувалося, що судно повністю реконструюють у 2018 році.

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