Затверджені Радою НБУ Основи монетарної політики на 2017 рік не враховують націоналізацію "Приватбанку"

Націоналізація "Привату" може додати до рівня інфляції кілька відсоткових пунктів.

Викуп акцій «Привату» за рахунок бюджету став для НБУ повною несподіванкою. Нацбанк України / Flickr підвищення МЗП і націоналізації "Приватбанку".

Про це у своїй статті для DT.UA пише економіст Олександр Шаров. Фахівець відзначає, що основні параметри кредитно-грошової політики регулятора не можна визначати без тісної взаємодії з урядом, який заздалегідь має підготувати програму економічного розвитку.

"Прихильники жорсткого інфляційного таргетування по суті на сьогодні мають у своєму розпорядженні лише один лікувальний метод —"грошове голодування". Водночас вони самі визнають, що передбачені урядом два великі "грошові бенкети" (підвищення мінімальної заробітної плати та викуп за рахунок бюджету акцій "Приватбанку") стали для них повним сюрпризом і ніяк не були враховані в проекті "Основних засад", - зазначає автор.

Шаров зазначає, що подібний рівень "координації" дій між Нацбанком і урядом ставить під питання реалізацію передбачених проектом заходів по боротьбі з інфляцією.

"Як відомо, держбюджет на 2017 р. передбачає інфляцію на рівні 8%, Національний банк встановлює для себе ціль на рівні 8±2% (тобто реально 10%). За розрахунками експертів націоналізація "Привату" (не врахована в розрахунках Нацбанку) може додати до інфляції ще 2 відсоткові пункти. Отож наступного року інфляція виходитиме приблизно на цьогорічний рівень у 12%. Чи це наш "таргет"?", - задається питанням автор.

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Нагадаємо, 21 грудня Рада Національного банку України прийняв Основи грошово-кредитної політики на 2017 рік і середньострокову перспективу.

Детальніше про грошово-кредитну політику України читайте у статті Олександра Шарова "Ще раз про любов" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".