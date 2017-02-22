Заступником міністра енергетики призначена менеджер Нацради реформ

В 2016 році єдиним джерелом доходів Наталії Бойко була підприємницька діяльність.

Заступником міністра енергетики призначена Наталія Бойко.

Новим заступникомз питань європейської інтеграції стала Наталія Бойко. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила представниця офісу віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Марія Голуб.

Нагадаємо, що Бойко обіймала посаду радника адміністрації президента, була проектним менеджером Національної ради реформ. При цьому вона займалася реформуванням енергетики.

Дані відкритих джерел свідчать, що Наталія Бойко, 1989 року народження, навчалася на юридичному факультеті Львівського національного університету. Крім того, в профілі в Facebook Бойко зазначила, що вивчала право в Гумбольдтском університеті Берліна і працювала консультантом Environmental Resources Management.

Згідно декларації за 2016 рік, Бойко володіє квартирою у Львові площею 139 кв. м, гаражем та часток у квартирі батьків. Також вона безоплатно користується квартирою в Києві, власником якої є Андрій Оленюк. До того ж Бойка належить Toyota C-HR 2016 р. в. вартістю 748 тис грн.

У минулому році єдиним джерелом доходів Наталії Бойко була підприємницька діяльність, яка дозволила їй заробила 954 тис грн. Крім іншого, у неї є в заощадженнях 9 тис євро, 18 тис доларів і 235 тис грн готівкою.

Батько Наталії Бойко - Андрій Бойко - член Вищої ради правосуддя, доктор юридичних наук, професор.

Нагадаємо, що влітку 2016 року Кабінет міністрів України призначив заступником міністра з питань європейської інтеграції Ігоря Діденка.

Ігор Діденко — "особистість в історії нафтогазового комплексу України легендарна", писав статті DT.UA експерт Сергій Куюн. Після приходу в Міненерго в травні 2014 року на посаду заступника міністра, за даними джерел у міністерстві, Діденко замкнув на собі практично всі, навіть самі "копійчані", питання. У грудні 2015 року Діденко подав у відставку.