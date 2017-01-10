Запаси українського газу з початку року скоротилися на 489 мільйонів кубометрів

Тільки 8 січня зі сховищ відібрано 86,3 мільйона кубометрів газу.
Запаси природного газу в підземних газових сховищах України з 1 по 8 січня скоротилися на 4%, або на 489 мільйонів кубічних метрів, - до 11,46 мільярда куб. м. з 11,949 мільярда куб. м, повідомили в прес-службі оператора газотранспортної системи України державній компанії "Укртрансгаз".
За даними компанії, 8 січня зі сховищ відібрано 86,3 мільйона кубометрів газу, передає УНІАН.
Раніше повідомлялося, що Україна з 13 жовтня по 26 листопада 2016 року знизила запаси природного газу у своїх підземних сховищах на 6,8% (на 996,36 млн куб. м) – до 13 млрд 735,67 млн куб. м.
25 листопада 2016 року виповнлося рівно рік, як НАК "Нафтогаз України" припинив імпорт газу з боку Російської Федерації. За цей період Україна отримала з Європи близько 10,7 млрд куб. м газу.
Міністр енергетики РФ Олександр Новак повідомив про готовність продати Україні 1,5-4 млрд кубометрів газу.
НАК "Нафтогаз України" готовий купити російський газ тільки в разі зниження ціни.УНІАН