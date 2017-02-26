Залучення американського бізнесу до України є для Києва мегаприоритетом – Клімкін

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Американські компанії енергетичного сектора поки не зуміли повністю здійснити своїх планів в Україні.

Київ зробив залучення американських інвестицій в Україну однією із своїх головних цілей svit24.net

Залучення до України американських інвестицій є одним з найважливіших пріоритетів Києва, заявив міністр закордонних справ України

В інтерв'ю DT.UA глава дипломатичного відомства зазначив, що торгова політика нової адміністрації США поки знаходиться в процесі стратегічного формування, і на її остаточний варіант ще необхідно буде подивитися.

"Я, наприклад, справді вірю у глобальні ринки, у свободу торгівлі, обмін послугами, капіталами та, звісно, робочою силою. І вважаю, що відкритість України — це її фундаментальна перевага, і ми мусимо її використовувати, у тому числі й для залучення американського бізнесу. Конкретні проекти будемо обговорювати, адже залучити зараз американський бізнес — це справді мега-пріоритет", - зазначив Клімкін.

Міністр підтвердив, що в даний момент з візитом у США перебуває Секретар Національної інвестиційної ради Борис Ложкін, екс-глава АП Борис Ложкін.

"Із якою метою — зрозуміло, адже Ложкін — секретар інвестиційної ради. Нам справді зараз дуже потрібно на абсолютно новій якісній основі залучити американський бізнес. Оскільки, якщо подивитися на його нинішню присутність, то вона, дуже м'яко кажучи, зовсім недостатня. Зі зрозумілих причин американські компанії, що працювали в енергетичному секторі, не реалізували повністю своїх планів…", - зазначив глава МЗС.

Нагадаємо, 24 лютого Борис Ложкін представив провідним американським компаніям перспективи розширення співпраці з Україною.

Читайте інтерв'ю міністра закордонних справ України Павла Клімкіна DT.UA у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".