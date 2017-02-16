За п'ять років частка карткових платежів в Україні зросла майже на 28%

Кількість підприємств торгівлі та сфери послуг, які пропонують клієнтам безготівковий розрахунок, за рік збільшилася на 11%.

Частка карткових платежів в Україні зросла з 8 до 36% Андрій Товстиженко, DT.UA

Показники ринку платіжних карток за підсумками 2016 року продемонстрували істотне зростання кількості та обсягів безготівкових розрахунків в Україні, повідомляє регулятор.

"За 2016 рік загальна кількість операцій з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, зросла майже на 28% і склала 2513 млн шт., а обсяги операцій зросли на 30,6% і склали близько 1610 млрд грн", - наголошується в повідомленні.

Якщо в 2011 році частка безготівкових платежів з використанням карток в Україні становила 8%, то за підсумками 2016 року вона досягла 35,5%.

"Частка безготівкових платежів з використанням платіжних карток за 2016 рік збільшилася за обсягом операцій на 4,3% і склала 571,3 млрд грн (35,5% від загального обсягу операцій за платіжними картками)", - зазначено в релізі.

За кількістю операцій частка безготівкових розрахунків зросла на 5,1% і склала 1775 млн. операцій (70.6% від загального обсягу операцій за платіжними картками).

Нацбанк відзначає зростання кількості підприємств торгівлі і сфери послуг, які надають можливість своїм клієнтам здійснювати безготівкові розрахунки. За 2016 рік їх число зросло більш ніж 11% (на 14 674 од.) і склало 145 938 од.

Нагадаємо, що в 2016 році до 53 зросла кількість банків, які отримали збитки в результаті дій карткових шахраїв, порівняно з 47 в 2015 році.

Крім того, у 2016 році кібершахраї викрали з платіжних карток громадян України 339,13 мільйонів гривень, що у 4 рази більше, ніж у 2015 році. Найбільш поширений вид шахрайства – так званий вішинг. Це дзвінки клієнтам банків з метою виманювання реквізитів платіжних карт, необхідних для проведення операцій без використання картки.