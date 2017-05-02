За останні п'ять років попит на газ у промисловому сегменті скоротився майже втричі

Основне скорочення у промисловому сегменті відбулося за дві останні зими і припало на газомісткі підприємства.

Українська промисловість стала споживати значно менше природного газу прес-служби Президента України (president.gov.ua)

Аналіз споживання газу в Україні в опалювальні сезони в 2012-2017 рр. дозволяє говорити про масштабне скорочення попиту на газ серед групи промислових споживачів. Про це у своєму матеріалі дляпише Алла Єрьоменко.

Автор вказує, що за останні п'ять опалювальних сезонів обсяг споживання в промисловому сегменті скоротився з 15,883 до 5,531 млрд кубометрів.

"Якщо врахувати, що найбільші споживачі газу в опалювальний сезон — підприємства теплокомунальної енергетики — зменшили газоспоживання лише приблизно на 1 млрд кубометрів, то стає очевидним, що основне скорочення у промисловому сегменті відбулося за дві останні зими і припало на газомісткі підприємства, а саме — хімічної промисловості, які використовують газ як сировину", – зазначила Єременко.

За її словами, кон'юнктура світового ринку хімічної промисловості і дорогий газ зробили хімічне виробництво в Україні малоконкурентним.

"До того ж згадайте збої в газопостачанні чи не найбільшого споживача — Одеського припортового заводу, що сталися торік. Чимала частка у скороченні газоспоживання припадає і на виробництва, які за сучасних умов і цін на газ і загалом на енергоносії були змушені частково або повністю зупинити виробництво.", – вказує автор.

За словами Єрьоменко, аналіз динаміки споживання газу наочно демонструє, які сегменти економіки гостро потребують підтримки уряду.

"Докладний аналіз ситуації вже сам по собі підкаже, що МЕРТ і уряд узагалі повинні робити з конкретними сегментами і суб'єктами економіки, аби стримати падіння і домогтися зростання ВВП. І перш ніж верстати черговий бюджет країни, варто уважно вивчити газовий баланс. Тоді можна запобігти багатьом неприємним "несподіванкам", – підсумовує автор.

Детальніше про підсумки опалювального сезону 2016-2017 років в Україні читайте в матеріалі Алли Єрьоменко "Опалювальний сезон: тенденції та цифри" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".