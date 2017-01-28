За два роки в МОЗ освоїли лише 1% коштів двохсотмільйонної позики МБРР на медицину

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80% витраченої суми e 2,2 млн доларів пішло не на ремонт амбулаторій та придбання медобладнання, а на організацію семінарів nf зарплати консультантів.

Чиновники МОЗ не знають, що робити з кредитом від МБРР Андрій Товстиженко, DT.UA

За минулі два роки чиновники Міністерства охорони здоров'я зуміли освоїти всього 2,2 млн доларів кредиту в розмірі 214,7 млн доларів, наданого Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку () для реалізації проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей".

Про це у своїй статті для DT.UA пише Юлія Самаєва. За її словами, нещодавно завершений Рахунковою палатою аудит даного проекту показав невтішні результати.

"19 березня 2015 р. між Україною та Міжнародним банком реконструкції і розвитку (МБРР) було укладено угоду про позику на 214,7 млн дол. США для реалізації проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей". Аудит виконання цього проекту нещодавно завершила Рахункова палата — за неповні два роки з 214 млн чиновники змогли освоїти тільки 2,2 млн дол., тобто лише близько однієї сотої частини", - йдеться в статті.

Самаєва вказує, що з витраченої суми на дійсно корисні речі (ремонт амбулаторій, закупівлю обладнання, впровадження реєстрів тощо) було витрачено лише 17% коштів, у той час як більш 80% пішло на організацію навчальних кампаній і семінарів, а також зарплати консультантів та перекладачів.

Як зазначає автор, проект "Покращення охорони здоров'я на службі у людей", відповідальність за який несе МОЗ, спрямований на поліпшення надання медичних послуг у регіонах. Терміни його виконання – з червня 2015 – до вересня 2020 року.

Запитання до даного проекту, за словами Самаєвої, викликає вже те, що за минулі два роки ані про проект, ані про кредит від ЄБРР на 200 млн доларів у МОЗ перед громадськістю жодного разу не обмовилися.

Автор вказує, що підготовка проекту МОЗ також велася за рахунок грошей ЄБРР, який виділив Україні грант на 450 тисяч доларів. Тільки на підготовку техніко-економічного обґрунтування проекту, що не відповідає нормам МФО, чиновники примудрилися витратити 9 тис. доларів.

"Інші кошти гранту було витрачено на тренінги з управління проектом для чиновників, на розробку і впровадження окремої системи електронного документообігу (18 тис. дол.) і на розробку, напевно, найдорожчої в історії України постанови КМУ за 5,6 тис. дол., що визначає порядок і умови надання субвенцій з держбюджету місцевим бюджетам у рамках проекту. Усе це неподобство, що називається підготовкою проекту, тривало понад два роки.", - резюмувала вона.

Детальніше про ситуацію навколо двохсотмільйонного кредиту на проект Моз та проблеми ефективності використання чиновниками кредитних коштів читайте в статті Юлії Самаевой "Пільговий кредит привільному позичальнику" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".