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З початку травня в Україні значно подешевшав борщовий набір

10 травня в 19:09

Сільгоспвиробники розпродають залишки, які знаходяться в сховищах з осені. За овочі високої якості продавці просять дорожче.

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У травні зварити борщ стало дешевше
Ціни на овочі борщового набору (капусту, картоплю, моркву, буряк і цибуля) з початку травня знизилися на 10-15%, повідомляє асоціація "Українська аграрна конфедерація" (УАК).

За даними УАК, до 10 травня вартість картоплі на найбільших оптових майданчиках України коливається в межах 4,5-6 грн/кг, капусти – 8-12 грн/кг, моркви – 6-10 грн/кг, цибулі – 3,5-6 грн/кг, буряки – 2-3,5 грн/кг

"Досить помітна різниця у вартості по кожному виду продукції пояснюється дуже неоднорідною якістю продукції. За овочі високої якості продавці просять в середньому в 1,5 рази більш високу ціну, ніж за некондиційний товар", - відзначили в асоціації.

За даними УАК, на даний час на ринках спостерігається велика пропозиція саме некондиційної продукції, оскільки сільгоспвиробники розпродають залишки, які знаходяться в сховищах з осені.

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Нагадаємо, що за даними Держстату, споживчі ціни в Україні у квітні 2017 року порівняно з березнем зросли на 0,9%. Місячна інфляція сповільнилася у порівнянні з січнем (1,1%), лютим (1,0%) і березнем (1,8%). З початку року (до грудня 2016 року) ціни в Україні зросли на 4,9%.

За матеріалами: DT.UA
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