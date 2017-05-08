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З 8 травня техніку продаватимуть тільки через касовий автомат

8 травня в 20:33

У перелік потрапило більше 300 товарів.

Бытовая техника
Побутова техніка буде продаватися через касові апарати
З сьогоднішнього дня в Україні набула чинності постанова Кабінету міністрів про перелік груп товарів, які підлягають гарантійному ремонту та які надалі повинні продаватися виключно з допомогою реєстратора розрахункових операцій (РРО), повідомляється у відповідній постанові Кабміну від 16 березня 2017 №231.

У перелік потрапили понад 300 товарів: холодильники, плити, насоси, котли, кондиціонери, пральні машини, пилососи, бойлери, принтери, сканери, ноутбуки, телефони, колонки і навіть електронні книги із зовнішніми жорсткими дисками.

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Наприкінці 2016 року Верховна Рада прийняла закон, що зобов'язує застосовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО) всіх торговців складною технікою, включаючи платників єдиного податку незалежно від обсягів їх річного доходу. Це викликало невдоволення серед власників інтернет-магазинів, які понесуть великі витрати на касові апарати.

 

За матеріалами: DT.UA
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