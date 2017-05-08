З 8 травня техніку продаватимуть тільки через касовий автомат

У перелік потрапило більше 300 товарів.
У перелік потрапили понад 300 товарів: холодильники, плити, насоси, котли, кондиціонери, пральні машини, пилососи, бойлери, принтери, сканери, ноутбуки, телефони, колонки і навіть електронні книги із зовнішніми жорсткими дисками.
Наприкінці 2016 року Верховна Рада прийняла закон, що зобов'язує застосовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО) всіх торговців складною технікою, включаючи платників єдиного податку незалежно від обсягів їх річного доходу. Це викликало невдоволення серед власників інтернет-магазинів, які понесуть великі витрати на касові апарати.
DT.UA