Євросоюз готовий виступити третьою стороною в українсько-російському спорі в рамках СОТ

Вимогу про створення групи експертів буде винесена на наступному засіданні Органу врегулювання суперечок СОТ.

Євросоюз готовий бути третьою стороною в українсько-російському спорі. Василь Артюшенко, DT.UA

Європейський Союз висловив намір приєднатися в якості третьої сторони до розгляду торгового спору між Україною і Росією, ініційованого нашою країною в рамках Всесвітньої торгової організації з метою скасувати введені РФ у січні 2016 року торговельні та транзитні обмеження для українського експорту. Про це написала торговий представник України Наталія Микольська на своїй сторінці в Facebook.

Вона повідомила, що сьогодні, 20 лютого, Україна виступила на засіданні Органу врегулювання спорів СОТ і зажадала скликати групу експертів для розгляду спору.

"Як і очікувалося, РФ використала єдиний шанс відхилити вимогу про створення групи експертів на першому засіданні відповідно до правил та процедур врегулювання суперечок в рамках СОТ. Україна продовжить процедуру оскарження обмежувальних заходів Росії щодо транзитного рух та винесе вимогу про створення групи експертів на наступному засіданні Органу врегулювання суперечок СОТ", - зазначила Микольська.

Однако торговій представник не повідомила, коли саме відбудеться наступне засідання по україно-російському спору.

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Нагадаємо, що у лютому Україна подала позов в СОТ проти РФ через обмеження транзиту. За оцінками експертів, близько 79% експортних поставок з України до Казахстану та 95% до Киргизстану зазнали негативного впливу від обмежень та часткової заборони з боку РФ. Прямі втрати від обмежувальний заходів Росії склали 0,4 мільярда доларів.

Раніше повідомлялося, що Україна почала процедуру оскарження у Світовій організації торгівлі рішення Російської Федерації про введення ембарго на транзит українських товарів через російську територію в напрямку третіх країн.