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Єврокомісія підвищила прогноз зростання ВВП єврозони на 2017 рік до 1,7%

11 травня в 12:11

Комісія знизила прогнози інфляції до 1,6%.

Восточная Европа
Єврокомісія впевнена в розвитку єврозони
brokenrecords / Depositphotos
Європейська комісія підвищила прогноз зростання ВВП єврозони на 2017 рік до 1,7% з раніше очікуваних 1,6%. Прогноз економічного зростання в єврозоні на 2018 рік зберігся на рівні 1,8%, йдеться в повідомленні ЄК.

Наголошується, що інфляція в єврозоні в 2017 році складе 1,6%, у 2018 році сповільниться до 1,3% на тлі "ослаблення ефекту зростання цін на нафту".

Попередній прогноз ЄК передбачав інфляцію в єврозоні на рівні 1,7% в поточному році, 1,4% - в наступному році.

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Нагадаємо, зростання споживчих цін в Європі без урахування таких волатильних факторів, як вартість енергоносіїв, продуктів харчування та алкоголю (індекс CPI Core, який відстежує Європейський центральний банк), прискорилося до 1,2% в річному вираженні з 0,7% в березні.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги єврозона зростання інфляція ВВП комісія
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