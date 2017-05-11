Єврокомісія підвищила прогноз зростання ВВП єврозони на 2017 рік до 1,7%

Комісія знизила прогнози інфляції до 1,6%.
Наголошується, що інфляція в єврозоні в 2017 році складе 1,6%, у 2018 році сповільниться до 1,3% на тлі "ослаблення ефекту зростання цін на нафту".
Попередній прогноз ЄК передбачав інфляцію в єврозоні на рівні 1,7% в поточному році, 1,4% - в наступному році.
Нагадаємо, зростання споживчих цін в Європі без урахування таких волатильних факторів, як вартість енергоносіїв, продуктів харчування та алкоголю (індекс CPI Core, який відстежує Європейський центральний банк), прискорилося до 1,2% в річному вираженні з 0,7% в березні.Інтерфакс-Україна