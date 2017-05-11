Топ Новини
<
>

ЄБРР скоротив інвестиції в Україну

11 травня в 02:46

ЄБРР залишався провідним інвестором в економіку України, незважаючи на існуючі проблеми.

ЕБРР
ЄБРР залишається одним з найбільших інвесторів в українську економіку
Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄББР) в 2016 році інвестував у проекти в Україні 581 млн євро - на 41,73% менше, ніж у 2015 році (997 млн євро).

"ЄБРР залишався провідним інвестором і ініціатором реформ в Україні на тлі зберігаються в цій країні серйозних проблем", - відзначається в звіті банку за 2016 рік, пише "Укрінформ".

У цілому за весь час роботи до кінця 2016 року ЄБРР вклав в Україну 12,358 млрд євро, залишаючись провідним інвестором і ініціатором реформ в Україні.

Читайте також: ЄБРР оцінив рівень проблемних кредитів в Україні в 30%

В 2016 році банк інвестував 1,166 млрд доларів у проекти в Східній Європі та на Кавказі.

Як повідомлялося, 10 травня більшість акціонерів ЄБРР підтримали продовження обмежень на проекти банку в Росії.

За матеріалами: Укрінформ
Читайте також
Теги
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.46
EUR 28.79
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...