ЄБРР скоротив інвестиції в Україну

ЄБРР залишався провідним інвестором в економіку України, незважаючи на існуючі проблеми.
"ЄБРР залишався провідним інвестором і ініціатором реформ в Україні на тлі зберігаються в цій країні серйозних проблем", - відзначається в звіті банку за 2016 рік, пише "Укрінформ".
У цілому за весь час роботи до кінця 2016 року ЄБРР вклав в Україну 12,358 млрд євро, залишаючись провідним інвестором і ініціатором реформ в Україні.
В 2016 році банк інвестував 1,166 млрд доларів у проекти в Східній Європі та на Кавказі.
Як повідомлялося, 10 травня більшість акціонерів ЄБРР підтримали продовження обмежень на проекти банку в Росії.Укрінформ