ЄБРР скоротив інвестиції в Україну

ЄБРР залишався провідним інвестором в економіку України, незважаючи на існуючі проблеми.

ЄБРР залишається одним з найбільших інвесторів в українську економіку

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄББР) в 2016 році інвестував у проекти в Україні 581 млн євро - на 41,73% менше, ніж у 2015 році (997 млн євро).

"ЄБРР залишався провідним інвестором і ініціатором реформ в Україні на тлі зберігаються в цій країні серйозних проблем", - відзначається в звіті банку за 2016 рік, пише "Укрінформ".

У цілому за весь час роботи до кінця 2016 року ЄБРР вклав в Україну 12,358 млрд євро, залишаючись провідним інвестором і ініціатором реформ в Україні.

В 2016 році банк інвестував 1,166 млрд доларів у проекти в Східній Європі та на Кавказі.

Як повідомлялося, 10 травня більшість акціонерів ЄБРР підтримали продовження обмежень на проекти банку в Росії.