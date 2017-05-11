ЄБРР підтвердив прогноз зростання ВВП України на рівні 2%

В 2018 році ВВП може зрости на 3%.

ЄБРР солідарний з прогнозами МВФ щодо ВВП України Європейський банк реконструкції і розвитку зберіг прогноз зростання валового внутрішнього продукту України на рівні 2% у 2017 році, повідомляється в економічному прогнозі банку, опублікованому в рамках щорічного засідання, передають "Українські Новини".

Згідно з прогнозом, в 2017 році зростання ВВП України складе 2%, в 2018 році - 3%.

"Українська економіка стабілізувалася в 2016 році і стала на шлях помірного відновлення. У минулому році ВВП зріс на 2,3% в цілому, чому сприяло зростання внутрішнього попиту з низької бази за попередні два роки", - йдеться в коментарі.

В ЄБРР зазначили, що в 2016 році споживання домашніх господарств зросло на 1,8% у реальному вираженні, інвестиції в основні засоби збільшилися приблизно на 20% в реальному вираженні, які фінансувалися в основному за рахунок власних доходів підприємств. Однак прямі іноземні інвестиції, банківське кредитування та видатки на державну інфраструктуру залишалися слабкими.

Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство Fitch погіршило прогноз зростання ВВП України в 2017 році з 2,5% до 2%.

Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання ВВП України в 2017 році з 2,9% до 2% і трохи поліпшив його на 2018 рік – з 3% до 3,1%.

Державний комітет статистики скоригував зростання реального ВВП України в 2016 році з 2,2% до 2,3%.