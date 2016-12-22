Втеча російських грошових коштів у Швейцарію прискорилася

Статистика Центробанку РФ показує, що в 2016 рік з Росії буде виведено більше коштів, ніж рік тому.

В РФ продовжується активне виведення грошових коштів за межі країни

У Росії триває активний виведення грошових коштів за межі країни. Сума грошових переказів фізичних осіб в далеке зарубіжжя склав 6,2 млрд доларів в третьому кварталі і 18,5 млрд доларів з початку року, повідомляє Центробанк РФ.

За весь 2015 рік було переведено 18,57 млрд доларів. Рекордний обсяг виведення коштів з Росії статистика ЦБ зафіксувала в 2014 році - за рік в країни далекого зарубіжжя було переведено 49,825 млрд доларів.

найпопулярнішою країною для зберігання грошей для росіян продовжує залишатися Швейцарія. У третьому кварталі сюди було виведено з Росії 837 млн доларів, за 9 місяців - 3,762 млрд, що в 1,4 рази більше, ніж за аналогічний період 2015 року.

Другим важливим напрямком втечі капіталу є Латвія: у третьому кварталі в цю країну з Росії було виведено 519 млн доларів, з початку року - 1,5 млрд доларів. Порівняно з 2015 роком, обсяги переведених коштів залишилися на колишньому рівні.

Майже на третину - до 1,3 млрд доларів за три квартали - збільшився обсяг грошових переказів в Китай (627 мільйонів у третьому кварталі). На відміну від інших країн, близько третина таких операцій не здійснюють громадяни РФ.

Раніше повідомлялося, що економіка Росії в III кварталі продовжила падіння. Голова найбільшого держбанку РФ Сбербанка Герман Греф заявив, що не бачить ознак відновлення російської економіки.