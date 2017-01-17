Всесвітній економічний форум в Давосі: онлайн трансляція

Впродовж наступних трьох днів лідери і бізнесмени з усього світу будуть обговорювати виклики, перед якими постав світ.

В Давосі почався Всесвітній економічний форум.

В швейцарському містіпочався щорічний Всесвітній економічний форум, присвячений міжнародній співпраці і глобальним змінам, перед якими постає міжнародна спільнота.

Кожного року Форум в Давосі об'єднує керівників бізнесу, міжнародних політичних лідерів, обраних інтелектуалів і журналістів, щоб обговорити найбільш актуальні питання.

Цього року Форум у Давосі прийме рекордну кількість учасників.Програма форуму полчила назва "Чуйне і відповідальне лідерство". В рамках її обговорення планується переосмислення глобальної кооперації, надання нового імпульсу світовій економіці, реформування капіталізму.

Україну офіційно на форумі представляють президент Петро Порошенко, міністр фінансів Олександр Данилюк, голова Нацбанку Валерія Гонтарєва.

Дивіться на DT.UA онлайн трансляцію Всесвітнього економічного форуму в Давосі.