Вперше в Лондон прибув вантажний потяг з Китаю

Склад за 18 днів проїхав 12 тисяч кілометрів через сім країн.

Поїзд з Китаю в Лондон проїхав через сім країн Русская служба Би-би-си

В Лондон прибув перший вантажний потяг з Китаю. Виїхавши з китайської провінції Чжецзян на сході КНР поїзд проїхав через сім країн, подолав майже 12 тис. кілометрів і дістався до британської столиці 18 січня.

Шлях поїзда пролягав через Казахстан, Росію, Білорусію, Польщу, Німеччину. Бельгію і Францію, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Вантаж поїзда складався в основному з одягу та інших товарів широкого споживання, вироблених в Китаї. Всього він доставив в Британію 34 контейнера товарів.

Очікується, що поїзди по цьому маршруту будуть відправлятися щотижня, адже то економічно вигідно: на дорогу з Китаю до Британії поїзд іде на 30 днів менше, ніж у вантажного судна, а коштує таке подорож в п'ять разів дешевше, ніж вартість одного літака.

Британія стала 18-ю європейською країною, з якою КНР встановив пряме залізничне сполучення, а Лондон - 15-й європейською столицею, куди курсують регулярні вантажні поїзди з Китаю.

В останні роки Китай розширив свої залізничні перевезення в країни Європи в рамках багатомільярдного державного проекту "Новий шовковий шлях". До червня 2016 року з Китаю в Європу прийшов 1881 складу.

Всього поїзда з Китаю використовують 40 залізничних маршрутів в різні європейські міста.

Як повідомлялося, у вересні 2016 року Україна і Грузія домовилися про пряме залізнично-поромномне сполучення. Новий маршрут дозволить безпосередньо з'єднати Україну, Грузію, Казахстан і Азербайджан на "Новому Шовковому шляху". Тепер планується скоротити до 9-10 днів термін доставки транзитних вантажів з Китаю до кордону України з Європою.