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Власники єврооблігацій Приватбанку об'єдналися в комітет

27 грудня в 14:00

НБУ відмовився платити власникам єврооблігацій Приватбанку. У відповідь вони створили комітет для спільного захисту своїх інтересів.

Приватбанк
Власники єврооблігацій Приватбанку хочуть повернути свої кошти
Приватбанк
Власники більше 20% єврооблігацій націоналізованого Приватбанку об'єдналися в спеціальний комітет, повідомив керівник аналітичного відділу інвесткомпанії "Конкорд Капітал" Олександр Паращій.

"На даний час сформована група власників єврооблігацій Приватбанку. До комітету входяь п'ять фондів, у тому числі британські, американські та швейцарські, які володіють різними випусками цінних паперів на загальну суму понад 120 млн доларів. Крім того, своє бажання приєднатися до комітету виявили та інші фонди", - сказав Паращій агентству "Інтерфакс-Україна".

Кабінет міністрів України 18 грудня прийняв рішення про націоналізації Приватбанку і купівлю Міністерством фінансів 100% його акцій за 1 грн.

26 грудня Національний банк України підтвердив конвертацію єврооблігацій і облігацій субординованого боргу Приватбанку на загальну суму 595 млн доларів в капітал банку в ході націоналізації. Згідно з повідомленням НБУ, жодні виплати власникам облігацій здійснюватися не будуть.

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Детальніше про процес і наслідки повної націоналізації Приватбанку читайте у статті Юрія Сколотяного "Про застави і заручників" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: Інтерфакс-Україна , DT.UA ,
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Теги Приватбанк облігації
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