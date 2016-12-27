Власники єврооблігацій Приватбанку об'єдналися в комітет

НБУ відмовився платити власникам єврооблігацій Приватбанку. У відповідь вони створили комітет для спільного захисту своїх інтересів.
"На даний час сформована група власників єврооблігацій Приватбанку. До комітету входяь п'ять фондів, у тому числі британські, американські та швейцарські, які володіють різними випусками цінних паперів на загальну суму понад 120 млн доларів. Крім того, своє бажання приєднатися до комітету виявили та інші фонди", - сказав Паращій агентству "Інтерфакс-Україна".
Кабінет міністрів України 18 грудня прийняв рішення про націоналізації Приватбанку і купівлю Міністерством фінансів 100% його акцій за 1 грн.
26 грудня Національний банк України підтвердив конвертацію єврооблігацій і облігацій субординованого боргу Приватбанку на загальну суму 595 млн доларів в капітал банку в ході націоналізації. Згідно з повідомленням НБУ, жодні виплати власникам облігацій здійснюватися не будуть.
Детальніше про процес і наслідки повної націоналізації Приватбанку читайте у статті Юрія Сколотяного "Про застави і заручників" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".Інтерфакс-Україна , DT.UA ,