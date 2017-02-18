Власники квартир заплатять за енергоаудит від 50 до 120 грн

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Із настанням зими і отриманням платіжок за опалення у населення загострився інтерес до енергозбереження і усіх питань, пов'язаних з економією тепла.

Енергоаудит житла дозволить відсікати неправдоподібно великі рахунки tovstyzhenko.com

У разі прийняття Верховною Радою закону "" всі об'єкти будівництва та вже існуючі будівлі повинні будуть пройти аудит енергетичної ефективності, пише Наталя Вареник у своїй статті для DT.UA

Як зазначає автор, вартість енергоаудиту для багатоповерхівок: до 100 квартир — 9,5 тис. грн, до 300 квартир — 12 тис. грн, до 350 квартир — 13 тис. грн. Сума залежить від площі будинку та обладнання, яке використовують енергоаудитори. Наприклад, сім'ї, що мешкає у будинку на сто квартир, за аудит доведеться заплатити від 50 до 120 грн — кілька гривень за 1 кв. м.

"Однак це — швидше за все розрахунок для типових будинків серійної забудови, на які збереглася вся будівельна документація. Серйозне обстеження і вироблення рекомендацій для будь-якої індивідуальної будівлі, особливо при відсутності вихідної будівельної документації, крім планів БТІ, може коштувати в рази дорожче", - йдеться в статті.

Фахівці вважають, що важливо мати зрозумілий і працездатний протокол обліку і розподілу оплати тепла між співвласниками багатоквартирних будинків, володіти базовими теплотехнічними характеристиками житла — розрахунковими тепловими характеристиками опалювальних приміщень, виражених у ватах на квадратний метр на годину (Вт/м2·год), сукупними встановленими потужностями приладів опалення (у ватах) і прив'язкою цих показників до середньодобовій температурі за місяць і за опалювальний сезон.

"Це дозволить досить точно визначати коректність розрахунків і відсікати неправдоподібно великі рахунки", - зазначає автор статті.

Докладніше читайте Наталії Вареник у матеріалі "Енергоаудит житла — це теорія" у свіжому номері тижневика "Дзеркало тижня. Україна".