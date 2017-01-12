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Вкладникам банку "Михайлівський" призупинили виплати

12 січня в 21:24

Виплати обіцяють продовжити не пізніше 20 січня.

Банк Михайловский
Вкладникам банку "Михайлівський" знову не виплачують депозити
Wikimapia.org
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) з 13 січня призупиняє виплати вкладникам банку "Михайлівський" з метою доповнення загального реєстру вкладників, які мають право на відшкодування, повідомляє прес-служба ФГВФО.

За даними Фонду, виплати будуть поновлені не пізніше 20 січня. На 1 січня відшкодування отримали майже 24 тис. вкладників на загальну суму 1,65 мільярда гривень.

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Нагадаємо, 19 листопада набув чинності закон про виплати обдуреним вкладникам банків, який дозволить вкладникам банку "Михайлівський" отримати компенсацію втрачених коштів від держави.

Раніше глава НБУ Валерія Гонтарєва заявила, що власник банку Віктор Поліщук, якого вона назвала "пройдисвітом", і голова правління Ігор Дорошенко сядуть у в'язницю мінімум на 5 років за те, що робили з "Михайлівським".

Фігуранти справи підозрюються у виведення з банку "Михайлівський" 870 млн грн коштів вкладників та доведенні фінустанови до неплатоспроможності. За даними Нацбанку, вчинені керівництвом "Михайлівського" тільки за один день (20 травня) транзакції на суму близько 1 млрд грн призвели до збільшення навантаження на Фонд гарантування вкладів до 2,6 млрд грн. У НБУ вважають угоди незаконними і мають намір через суд домагатися їхнього скасування.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Михайлівський банк виплати відшкодування Правий НБУ фонд ФГВФО справи мінімум фігура
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