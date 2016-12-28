Витрати на уряд України в 2017 році зростуть у три рази - держбюджет

Видатки загального фонду держбюджету-2017 зростуть на 14,3%. Витрати на Кабмін – в 3,2 рази. На Верховну Раду – на 20%.

Кабінет міністрів витратить на себе більше мільярда Василь Артюшенко, DT.UA

В опублікованому законі "" закладено збільшення витрат на Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету міністрів України в 3,2 рази.

Згідно з текстом закону, видатки загального фонду на Кабмін зростуть з 427,7 млн грн до 1 млрд 387 млн грн.

При цьому видатки із загального фонду на Верховну Раду зростуть на 20% - з 935 млн грн до 1 млрд 124 млн грн.

Варто відзначити, що в держбюджеті-2017 закладено зростання доходів загального фонду на 17,1%, а зростання видатків загального фонду – на 14,3%.

Нагадаємо, що Верховна Рада рано вранці 21 грудня проголосувала за держбюджет на 2017 рік. 26 грудня президент Петро Порошенко підписав закон про держбюджет на 2017 рік.

Детальніше про держбюджет на наступний рік читайте в матеріалі Юлії Самаєвої "Держбюджет-2017: а так пристойно усе починалося" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".