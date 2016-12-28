Витрати на антикорупційні органи в 2017 році зростуть у два рази - держбюджет

Україна витратить в 2017 році на САП, НАБУ, НАЗК і КБР 2,1 млрд грн. Це значно менше, ніж на Генеральну прокуратуру (5 млрд грн).

Боротьба з корупцією серед чиновників обійдеться Україні в 2,1 млрд грн на рік НАБУ

В опублікованому законі "" закладено збільшення витрат на антикорупційні органи, створені в Україні в останні роки.

Зокрема, витрати загального фонду держбюджету на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП) збільшаться з 75 млн грн до 119 млн грн.

Видатки на Національне антикорупційне бюро (НАБУ) зростуть з 489 млн грн до 774 млн грн.

Видатки на Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) – 486 млн грн до 605 млн грн.

Крім того, у держбюджеті-2017 вперше передбачено виділення 641 млн грн на Державне бюро розслідувань (ДБР), яке знаходиться в процесі створення.

Варто відзначити, що в держбюджеті-2017 закладено зростання доходів загального фонду на 17,1%, а зростання видатків загального фонду – на 14,3%.

Нагадаємо, що Верховна Рада рано вранці 21 грудня проголосувала за держбюджет на 2017 рік. 26 грудня президент Петро Порошенко підписав закон про держбюджет на 2017 рік.

Детальніше про держбюджет на наступний рік читайте в матеріалі Юлії Самаєвої "Держбюджет-2017: а так пристойно усе починалося" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".