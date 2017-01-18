Високий суд Лондона розппочав розгляд позову Росії до України по боргу Януковича

Росія наполягала в суді на розгляді позову в прискореному порядку. Україна - на необхідності повномасштабного судового процесу.

У Лондоні розпочався розгляд позову Росії до України за боргом у $ 3 млрд

Високий суд Лондона розпочав розгляд суперечки між Росією і Україноюпро євробонди на $ 3 мільярда, виданих Віктору Януковичу наприкінці 2013 року.

Росія наполягала в суді на розгляді позову не в рамках повномасштабного судового процесу, а в прискореному порядку. Українська сторона, в свою чергу, представила в суд письмові роз'яснення, в яких йдеться про необхідність повномасштабного судового процесу, щоб розглянути всі обставини справи, включаючи приєднання Криму до Росії, що створило проблеми для української економіки і обмежило її можливості для погашення боргу.

"Позов викликаний і є частиною більш широкої стратегії незаконною, протиправної економічної, політичної та військової агресії Росії проти України", - йдеться у письмовому поясненні України.

Також зазначається, що Україна вважає, що в цьому контексті угода сторін щодо облігацій може бути анульована.

Суддею по процесу є Джастіс Блер, брат колишнього прем'єра Великої Британії Тоні Блера.

Нагадаємо, що в березні 2016 року Росія подала проти України позов до Високого суду Лондона з вимогою виплатити 3,137 мільярдів доларів за облігаціями, розміщеними в 2013 році. У липні Росія подала у Високий суд Лондона клопотання про винесення рішення щодо спору в прискореному порядку.

У вересні Рада директорів МВФ визнав добросовісною позицію України щодо боргу перед Росією на 3 млрд доларів.