Виплати державою 5 млдр грн вкладникам банку "Платинум" під загрозою зриву?

До 10 лютого в банк "Платинум" введена тимчасова адміністрація.

Банк "Платинум" був визнаний неплатоспроможним ще 11 січня

Виплати вкладникам банку "Платинум" плануються в кінці лютого, після того, як банк буде ліквідований. В іншому випадку, якщо НБУ не буде вважати обґрунтованими претензії держорганів до власників банку "Платинум", то виплати з бюджету держави, а це близько 5 млдр грн вкладникам, будуть під загрозою зриву, пише видання Finbalance

Зараз НБУ намагається довести, пише видання, що протягом 2016 керівництво "Платинум" "вживали заходів для виконання вимог щодо докапіталізації", в т. ч. "шляхом погашення кредитів позичальників - пов'язаних осіб" та "збільшення обсягу забезпечення за кредитами". Але чи дійсно було все так? Як відомо, інсайдерські кредити (тобто позики, видані пов'язаним з акціонерами банку структурам) поховали не один десяток банків в Україні. Велика кількість фінустанов-банкрутів створювалася саме для того, щоб "пилососити" депозити населення і за їх рахунок кредитувати інші бізнеси акціонерів, ігноруючи правила ризик-менеджменту.

І тільки після запровадження тимчасової адміністрацій у банках-банкрутах виявлялося, що велика кількість кредитів видавалася під неякісний заставу - із завищеною оцінною вартістю, а то і взагалі в "дуте" забезпечення (наприклад, у вигляді сміттєвих цінних паперів тощо). А це все суттєво зменшує, а то й зводить до нуля шанси Фонду гарантування на виплату коштів вкладникам на загальну суму близько 5 млрд грн.

До 10 лютого в банк "Платинум" введена тимчасова адміністрація. Найбільш логічний сценарій розвитку подій після 10.02, робить висновок видання, ліквідація "хворого" банку. Безумовно, є ймовірність знаходження нового інвестора, але навряд чи реальний сторонній інвестор зацікавиться таким неліквідним і скандальним активом. Ймовірно, бенефіціари банку наївно розраховують придбати банк за копійки через пов'язані структури (для організації перехідного банку). Це потягне за собою гучний і масштабний скандал, в якому наша влада явно не зацікавлена, особливо перед розглядом Радою директорів МВФ питання про виділення Україні наступного траншу. Розумніше і дешевше для держави буде "вирішити питання" шляхом ліквідації фінустанови. У даний момент представники фонду проводять оцінку активів банку, - стверджує видання Finbalance.