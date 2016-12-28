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Видатки на адміністрацію президента у 2017 році зростуть на 65% - держбюджет

28 грудня в 12:21

Видатки держбюджету-2017 зростуть на 17,5%. Видатки на офіс Порошенка – майже в чотири рази більше.

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В опублікованому законі "Про державний бюджет на 2017 рік" закладено збільшення витрат на адміністрацію президента України на 65%.

Згідно з текстом закону, витрати на адміністрацію президента зростуть до 743 млн грн проти 453 млн грн у 2016 році.

Всього ж на Державне управління справами Кабінет міністрів, депутати Верховної Ради та президент (які готували і приймали закон про держбюджет) вирішили витратити 1 млрд 870 млн грн, що на 60% більше, ніж в 2016 році (1 млрд 169 млн грн).

Варто відзначити, що в держбюджеті-2017 закладено зростання доходів на 20%, а зростання видатків – на 17,5%.

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Нагадаємо, що Верховна Рада рано вранці 21 грудня проголосувала за держбюджет на 2017 рік. 26 грудня президент Петро Порошенко підписав закон про держбюджет на 2017 рік.

Детальніше про держбюджет на наступний рік читайте в матеріалі Юлії Самаєвої "Держбюджет-2017: а так пристойно усе  починалося" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги держбюджет президент закон
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