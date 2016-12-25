Від практики затримання на кордоні вагонів з пальним постраждали ще кілька компаній

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Спостерігачі і постраждалі імпортери пов'язують дії силовиків з вимаганням.

СБУ вибірково зупиняє на кордоні партії газу, провокуючи дестабілізацію ринку Вагон.by

В перелік імпортерів скрапленого газу, чиї залізничні склади вже близько місяця безпідставно гальмуються на українському кордоні на вимогу слідчих СБУ у зв'язку з розслідуванням справи про фінансування тероризму, потрапили ще кілька компаній, у той час як у практику перехоплення складів з пальним на митниці включилася також Нацполиция України.

Про це у своїй статті для DT.UA пише заступник директора "Консалтингової групи А-95" Артем Куюн. За його словами, силовики цікавляться у постачальників відповідністю паперів та вмістом у вантажі небезпечних речовин, для чого імпортерів відправляють на процедуру відбору проб. Для багатьох компаній ця процедура затягнулася вже на місяць.

Всього від дій СБУ постраждало 16 компаній, деякі з яких (такі як "СВГ Плюс" і "Лео-Петрол"), виграли суд проти спецслужби, але так і не змогли звільнити свій вантаж.

"Примітно, що досі ніхто не може зрозуміти мотивів СБУ. У версію про реальну потребу відбирати проби, природно, не вірить абсолютно ніхто. Це підтвердив і суд, який у СБУ виграли "СВГ-Плюс" і " Лео-Петрол", - зазначає автор

За словами Куюна, перелік компаній, якими цікавиться СБУ, розширюється.

"Більш актуального списку компаній, ніж раніше опублікований, поки що ніхто не бачив. Тим часом уже зрозуміло, що перелік підозрілих компаній у ньому поновлюється. Зокрема, відомо про те, що з вимогою відбирати проби стикнулася компанія "Газтрон-Україна", якої раніше не було в опальному списку. Зупинили її цистерни, що прямували на адресу родинної компанії "Род-Ник". Партія 500 т, яку куп'янська митниця "завернула" у Харкові на відбір проб, — одна з найбільших у цій історії", - йдеться в статті.

Аналітик повідомляє, що крім СБУ, до практики перехоплення вантажу на основі сумнівних підозр підключилася також Нацполіція, яка оголосила про нібито виявлення збитків від махінацій на Енергетичній митниці в 42 млн грн.

"Усе виглядає серйозно, поки не доходить до суті справи: "Комерційні структури розробили злочинну схему з імпорту скрапленого газу з території РФ. Завозився він нібито для соціально-побутових потреб населення, а реалізовувався на заправних станціях". Про всяк випадок повідомимо, що в Україні газ для комунально-побутового споживання й автогаз, реалізований на АГЗС, ніяк не відрізняються ні за хімскладом, ні за оподатковуванням, ні за чимось іншим", - зазначає Куюн.

За його словами, в даний момент відомо лише про одну комерційну структуру, в якої поліція провела обшуки по даній справі – харківської компанії "Род-Ник", що володіє найбільшою мережею АГЗП в області і разом зі згаданим "Газтроном" входить в групу ITL.

Автор зазначає, що слід СБУ вдалося знайти також і у цій справі. Так, причиною для відкриття харківською поліцією кримінального провадження став лист Спілки ветеранів СБУ в Харківській області.

"Саме ветерани СБУ помітили згадане свавілля на енергетичній митниці у вигляді перепрофілювання газу, призначеного для комунальних потреб, в автомобільний. Примітно також, що порушення справи про фінансування тероризму, за якою затримували на огляд цистерни, і лист ветеранів мали місце в один період", - зазначає Куюн, звертаючи увагу на те, що дані факти штовхають спостерігачів до думки про те, що СБУ займається банальним шантажем.

Раніше повідомлялося, що в листопаді силові відомства почали гальмувати на кордоні вантажні склади зі скрапленим газом, а потім і зовсім заарештували кілька окремих партій газу в рамках справи про фінансування тероризму, спровокувавши перебої в постачанні.

Детальніше про ситуацію з вибірковим перехопленням вагонів з імпортним скрапленим газом на вимогу СБУ читайте у статті Артема Куюна "Автогазовий "шатун" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".