Варшавська біржа зупинила обіг акцій трьох українських холдингів

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Торги цінними паперами будуть відновлені після оприлюднення фінансової звітності.

Українські холдинги несвоєчасно подають фінзвітність Колаж ZN.UA

Варшавська фондова біржа (WSE) з 4 травня призупинила обіг акцій Milkiland nv (Нідерланди, холдинг молочної групи "Мілкіленд"), KDM Shipping Public Ltd (Кіпр, холдингова українського судноплавного оператора ТОВ "Столична судноплавна компанія") і Sadovaya Group S. A. (Люксембург, холдинг вугільної компанії "Садова Груп").

Як повідомляється на веб-сайті WSE, відповідне рішення прийнято правлінням біржі 4 травня у зв'язку з неоприлюдненням компаніями фінансової звітності за 2016 рік.

Торги цінними паперами будуть відновлені після оприлюднення компаніями фінзвітності.

Раніше "Мілкіленд" повідомляв про відстрочку на місяць – до 31 травня, публікації фінансового звіту за минулий рік у зв'язку з необхідністю додаткової оцінки аудиторами нещодавно ініційованого банкрутства ВАТ "Останкінський молочний комбінат" (РФ) і реструктуризацією заборгованості російського підрозділу компанії.

За даними WSE, курс акцій Milkiland за підсумками торгів 2 травня зріс на 2,3% - до PLN2,22 за шт., курс акцій KDM Shipping і Sadovaya Group не змінився і знаходився на позначці PLN2,22 за шт. і акції PLN2,22 за шт. PLN0,32 за шт. відповідно. 3 травня торги на біржі не відбувалися у зв'язку з святкуванням Дня Конституції Польщі.

Нагадаємо, що американський мільярдер і фінансист Джордж Сорос прогнозує невизначеність та коливання світових фондових ринків в зв'язку з політикою обраного президента США Дональда Трампа.