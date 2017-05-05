Варшавська біржа зупинила обіг акцій трьох українських холдингів

Торги цінними паперами будуть відновлені після оприлюднення фінансової звітності.
Як повідомляється на веб-сайті WSE, відповідне рішення прийнято правлінням біржі 4 травня у зв'язку з неоприлюдненням компаніями фінансової звітності за 2016 рік.
Торги цінними паперами будуть відновлені після оприлюднення компаніями фінзвітності.
Раніше "Мілкіленд" повідомляв про відстрочку на місяць – до 31 травня, публікації фінансового звіту за минулий рік у зв'язку з необхідністю додаткової оцінки аудиторами нещодавно ініційованого банкрутства ВАТ "Останкінський молочний комбінат" (РФ) і реструктуризацією заборгованості російського підрозділу компанії.
За даними WSE, курс акцій Milkiland за підсумками торгів 2 травня зріс на 2,3% - до PLN2,22 за шт., курс акцій KDM Shipping і Sadovaya Group не змінився і знаходився на позначці PLN2,22 за шт. і акції PLN2,22 за шт. PLN0,32 за шт. відповідно. 3 травня торги на біржі не відбувалися у зв'язку з святкуванням Дня Конституції Польщі.
Нагадаємо, що американський мільярдер і фінансист Джордж Сорос прогнозує невизначеність та коливання світових фондових ринків в зв'язку з політикою обраного президента США Дональда Трампа.Інтерфакс-Україна