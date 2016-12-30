В зоні АТО за добу поранені троє українських військових

Найбільш напруженою ситуація зберігається на маріупольському напрямку.
"За минулу добу внаслідок бойових дій ніхто з українських військових не загинув, троє військовослужбовців отримали поранення", - сказав він на брифінгу в п'ятницю в Києві.
Всього за добу на луганському напрямку зафіксовано 8 випадків порушення режиму припинення вогню, на донецькому - 13 випадків порушення режиму припинення вогню, на маріупольському - 24 випадки.
Нагадаємо, в середу 21 грудня, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня. Однак, як повідомили в штабі АТО, режим тиші підтримувався близько 25 хвилин, після чого терористи відновили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії та мінометів.
Детальніше про ситуацію в зоні АТО читайте в статті Юрія Бутусова "Світлодарськ: сценарій майбутньої війни" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".Інтерфакс-Україна