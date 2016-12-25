В затвердженому Радою варіанті Держбюджету-2017 знизили надходження від внутрішнього ПДВ

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В той же час, надходження від імпортного ПДВ збільшили, незважаючи на просідаючий український експорт.

Незважаючи на підвищення МЗП, Рада не сподівається на зростання надходжень від ПДВ Колаж ZN.UA

У затвердженому Верховною Радоюрівень надходжень від "внутрішнього" податку на додану вартість (ПДВ) з неназваних причин знизили на 10 млрд грн, а надходження від імпортного ПДВ – навпаки, збільшили на 13 млрд.

Про це у своїй статті для DT.UA пише Юлія Самаєва. За її словами, в ході депутатських переговорів за даними статтями, парламентаріїв цікавило, насамперед, збільшення суми ПДВ до відшкодування.

"З непояснюваних причин надходження від внутрішнього ПДВ знизили на 10 млрд грн, хоча вони начебто мають зростати — адже в результаті підвищення МЗП повинен підігріватися і споживчий попит. Зате надходження від імпортного ПДВ, навпаки, збільшили на 13 млрд грн, хоча експорт у нас стабільно просідає, а новостворене експортне агентство миттєво ситуації точно не поліпшить. Але це мало кого цікавило в сесійному залі, головне, що після переговорів у залі "Камінному" суму ПДВ до відшкодування збільшили на 1,5 млрд", - йдеться в статті.

Самаєва констатує, що за підсумками затвеждения держбюджету склалася ситуація, при якій ніхто не може чітко сказати, які суми зайдуть у дохідну частину бюджету, а які – пройдуть "мимо каси", а прийнятий поспішно бюджет, в якому враховані побажання "всіх і кожного", не враховує потреб держави.

Нагадаємо, Верховна Рада України на нічному засіданні 21 грудня затвердила у другому читанні та в цілому державний бюджет України на 2017 рік.

За прийняття бюджету проголосували 274 народних депутати, проти були 37 парламентарів, утрималися 35.

Детальніше про затверджений Верховною Радою бюджет на 2017 рік читайте у статті Юлії Самаєвої "Держбюджет-2017: а так пристойно усе починалося" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".