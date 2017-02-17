В Україні зросли ціни на свинину

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Зростання цін на м'ясо спровокували, зокрема, підвищення мінімальної зарплати та скасування спецрежиму ПДВ.

Свинина подорожчала на 15%

У лютому закупівельні ціни навищої категорії в Україні зросли в середньому на 15% і склали 37 гривень за кілограм живої ваги. Вартість напівтуші обрізний збільшилася на 12% до 64 гривень за кілограм, повідомляє "Український клуб аграрного бізнесу".

Серед причин зростання цін видання називає скасування спецрежиму ПДВ для виробників і підвищення мінімальної зарплати, що призвело до зростання витрат на оплату праці. Крім того, на вартість свинини вплинули також зростання цін на кормита паливо, а також складна епізоотична ситуація в країні через спалахи африканської чуми свиней.

Як повідомлялося експорт свинини за підсумками січня у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року збільшився на 31% – до 0,38 тис. тонн. Цієї продукції було поставлено на суму 0,69 млн доларів проти 0,47 млн доларів за січень 2016 року.

Імпорт свинини в Україну в січні скоротився в 4,7 разу - до 64 тонн. У країну цього виду м'яса було ввезено на суму 125 тис доларів, що в 3,2 рази менше, ніж у січні 2016 року.

За підсумками минулого року Україна скоротила поставки свинини на зовнішні ринки у 8,6 разів – до 3,16 тис. тонн, імпорт цієї продукції впав на 23,2% – до 2,84 тис. тонн.