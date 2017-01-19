В Україні збанкрутував ще один банк

Власники банку "Народний капітал" хотіли його ліквідувати, але НБУ вирішив визнати його банкрутом.
Як зазначається в повідомленні НБУ, на сьогодні більше 85% акцій банку належить людям, ні які не є власниками істотної участі в банку. Єдиним власником істотної участі в банку є Валерій Макаренко (14,24%), який отримав таку частку з порушенням закону без погодження НБУ.
За інформацією Національного банку, 16 січня 2017 року банк прийняв рішення про ліквідацію за ініціативою власників і подав документи до НБУ для одержання згоди на ліквідацію. Проте така згода може бути дана, якщо банк не є проблемним, а банк вже був віднесений до категорії проблемних. Таким чином, Національний банк не може задовольнити клопотання банку.
"Кошти 99% вкладників банку будуть відшкодовані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб в повному обсязі. Фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладів у обсязі близько 11 млн грн", - йдеться в повідомленні НБУ.
У жовтні 2016 року глава Національного банку України Валерія Гонтарева заявила, що більшість ліквідованих за період її роботи банків вже не мали активів. "Не шкодуйте про 82 банки, які ми вивели з ринку, як би боляче це не було. Тому що ці банки, на жаль, не були банками. З них 20 займалися просто відмиванням грошей, в інших банках просто не було абсолютно ніяких активів, тому що в їх вкладників просто ці активи вкрали", – сказала керівник НБУ.
10 січня НБУ визнав не платоспроможним "Платинум Банк", оскільки за станом на 1 січня 2017 року банк не досяг позитивного значення капіталу.DT.UA