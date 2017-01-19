В Україні збанкрутував ще один банк

Власники банку "Народний капітал" хотіли його ліквідувати, але НБУ вирішив визнати його банкрутом.

Банк "Народний капітал" збанкрутував Андрій Товстиженко, DT.UA

Національний банк України 19 січня прийняв рішення про віднесення ПАТ "Банк Народний капітал" до категорії неплатоспроможних.

Як зазначається в повідомленні НБУ, на сьогодні більше 85% акцій банку належить людям, ні які не є власниками істотної участі в банку. Єдиним власником істотної участі в банку є Валерій Макаренко (14,24%), який отримав таку частку з порушенням закону без погодження НБУ.

За інформацією Національного банку, 16 січня 2017 року банк прийняв рішення про ліквідацію за ініціативою власників і подав документи до НБУ для одержання згоди на ліквідацію. Проте така згода може бути дана, якщо банк не є проблемним, а банк вже був віднесений до категорії проблемних. Таким чином, Національний банк не може задовольнити клопотання банку.

"Кошти 99% вкладників банку будуть відшкодовані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб в повному обсязі. Фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладів у обсязі близько 11 млн грн", - йдеться в повідомленні НБУ.

У жовтні 2016 року глава Національного банку України Валерія Гонтарева заявила, що більшість ліквідованих за період її роботи банків вже не мали активів. "Не шкодуйте про 82 банки, які ми вивели з ринку, як би боляче це не було. Тому що ці банки, на жаль, не були банками. З них 20 займалися просто відмиванням грошей, в інших банках просто не було абсолютно ніяких активів, тому що в їх вкладників просто ці активи вкрали", – сказала керівник НБУ.

10 січня НБУ визнав не платоспроможним "Платинум Банк", оскільки за станом на 1 січня 2017 року банк не досяг позитивного значення капіталу.