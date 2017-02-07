В Україні залишилося п'ять проблемних банків

В майбутньому регулятор планує відмовитися від застосування проблемного статусу банку.

П'ять проблемних банків – не загроза Нацбанк України / Flickr

На українському ринку на данний час працює п'ять проблемних банків, що не є критичним для фінансової системи країни, заявила заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова.

"Проблемний статус – це не вирок, у нас 13 банків вийшли з проблемного статусу і продовжують роботу", - запевнила вона.

Зі слів Рожкової, в майбутньому регулятор планує застосовувати більш цивілізовані підходи банківського нагляду, і має намір відмовитися від практики надання банку статусу проблемного.

Раніше повідомлялось, що НБУ в 2017 році може визнати неплатоспроможними ще 10-15 банків.

Українські банки за січень-листопад 2016 року в порівнянні з 11 місяцями 2015 року скоротили збиток втричі. При цьому вони отримали збиток у розмірі 18,8 млрд гривень. В січні-листопаді 2015 року збиток склав 57,3 млрд грн.