В Україні практично не ведеться боротьба з концентрацією економічної влади та монополіями – думка

Приватні компанії продовжують створювати монопольний тиск у сфері енергетики, а концентрація коштів на рахунках державного "Нафтогазу" є безпрецедентною.

Ліберальні економічні гасла уряду як і раніше, залишаються лише гаслами Василь Артюшенко, DT.UA

Анонсована урядом реформаторів протидія концентрації економічної влади та капіталу в руках незначного прошарку населення України так і залишилась лише гаслом, пишуть у своїй статті дляВолодимир Панченко та Наталія Рєзнікова.

Автори вказують, що ситуація в українській економіці характеризується глибинними асиметрії в розподілі доходу, що паклюжать ідею економічної свободи.

"Боротьба з приватними монополіями не ведеться в жодній сфері. Декларується, що все демонополізує приватизація. Хоча очевидно, що приватні компанії в сфері електропостачання продовжують створювати монопольний тиск, а концентрація за рахунок підвищеного тарифу коштів у "Нафтогазі" є безпрецедентною", – йдеться в статті.

Панченко та Рєзникова, при цьому, вказують, що реформатори, які позиціонують себе як ліберали та прихильники вільного ринку, активно критикують тих, хто виступає за реалізацію політики помірного державного стимулювання економіки.

"Закиди з боку реформаторів, що позиціонують себе як ліберали, в бік тих, хто виступає за реалізацію політики помірного державного стимулювання економічного відновлення шляхом створення відповідних інституційних умов, виглядає не лише як недалекоглядна бравада, але на тлі застосовуваних розвиненими країнами інструментів економічного протекціонізму набуває ознак державної зради", – підсумовують експерти.

Нагадаємо, у новому щорічному рейтингу країн за рівнем економічної свободи, складеному дослідницькою організацією Heritage Foundation, Україна впала з 162 на 166 місце.

Детальніше про економічну політику, що реалізується "реформаторським" урядом Володимира Гройсмана, читайте у статті Володимира Панченка та Наталі Резнікової "Навіщо вчитися, або Ліберальний вірус меншовартості державної економічної політики" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".