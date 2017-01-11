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В Україні на сьогодні близько 800 тисяч "сплячих" ФОП — Розенко

11 січня в 13:53

За словами Розенка, закриття "сплячих" ФОП не вплине на безробіття та економічні показники України.

малый бизнес
У Кабміні нарахували близько 800 тисяч "сплячих" ФОП

В Україні зареєстровано близько 800 тисяч неактивних фізичних осіб-підприємців (ФОП), розповів віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко.

"За інформацією міністерства соціальної політики, в цілому таких "сплячих" ФОП близько 800 тис. тобто, ми бачимо, що не всі закриваються. Але така тенденція буде ще місяць-два", - сказав він, передає УНН.

Розенко підкреслив, що закриття "сплячих" ФОП не вплине ні на безробіття, ні на економічні показники України.

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Раніше повідомлялося, що Президент України Петро Порошенко підписав зміни до законодавства про працю фізичних осіб-підприємців. Згідно із законом, з 1 січня фізичні особи-підприємці другої і третьої груп платитимуть єдиний соціальний внесок на суму 704 гривень в місяць, навіть якщо не отримали прибуток.

Прийняття закону призвело до масового закриття так званих "сплячих ФОП".

За матеріалами: УНН
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Теги Україна Розенко економіка
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