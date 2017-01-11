В Україні на сьогодні близько 800 тисяч "сплячих" ФОП — Розенко

За словами Розенка, закриття "сплячих" ФОП не вплине на безробіття та економічні показники України.

У Кабміні нарахували близько 800 тисяч "сплячих" ФОП

В Україні зареєстровано близько 800 тисяч неактивних фізичних осіб-підприємців (ФОП), розповів віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко.

"За інформацією міністерства соціальної політики, в цілому таких "сплячих" ФОП близько 800 тис. тобто, ми бачимо, що не всі закриваються. Але така тенденція буде ще місяць-два", - сказав він, передає УНН.

Розенко підкреслив, що закриття "сплячих" ФОП не вплине ні на безробіття, ні на економічні показники України.

Раніше повідомлялося, що Президент України Петро Порошенко підписав зміни до законодавства про працю фізичних осіб-підприємців. Згідно із законом, з 1 січня фізичні особи-підприємці другої і третьої груп платитимуть єдиний соціальний внесок на суму 704 гривень в місяць, навіть якщо не отримали прибуток.

Прийняття закону призвело до масового закриття так званих "сплячих ФОП".