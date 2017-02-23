В Україні кількість угод купівлі-продажу житла за рік зросла на 20%

В Києві обсяг таких угод також зріс на 20%.

Кількість угод купівлі-продажу житла зросла на 20%.

Нотаріуси України у 2016 році склали майже 258,7 тис. договорів купівлі-продажуі житлових будинків, що майже на 20% більше аналогічного показника 2015 року, повідомляє "УНІАН" з посиланням на Міністерство юстиції України.

Крім того, у Києві обсяг угод купівлі-продажу житла торік також зріс на 20% порівняно з 2015 роком - до 36,690 тис. угод.

"Відповідно до "Звіту державних та приватних нотаріусів": у 2016 року нотаріусами України було посвідчено 258 738 договорів купівлі-продажу нерухомого майна, нотаріусами міста Києва посвідчено 36 690 договорів, а нотаріусами Київської області посвідчено 20 182 таких договорів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що до 2015 року нотаріусами України було посвідчено 215 697 договорів купівлі-продажу нерухомого майна, нотаріусами міста Києва - 29 288 договорів, а нотаріусами Київської області посвідчено 16 078 таких договорів.

Ранеше повідомлялось, що введення в експлуатацію житла в Україні за підсумками 2016 року скоротилося на 15,2% – до 9 млн 366,8 тис. кв. м, повідомляє Державна служба статистики.

В 2015 році показник введення в експлуатацію житла в Україні збільшився на 13,4% порівняно з 2014 роком – до 11 млн 44,4 тис. кв. м. При цьому падіння показника без урахування введеного житла по тимчасовим порядком склало 3,3% - до 9 млн 227,1 тис. кв. м.